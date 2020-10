Covid: Salvini, Conte mi ha comunicato Dpcm senza condividere o discutere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 16:06 di oggi telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo Dpcm con cambiamenti: limiti e chiusure. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. “Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati, senza richiudere in casa 60 milioni di italiani: servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi: servono soldi veri e subito, sui conti correnti di chi sarà danneggiato da nuove limitazioni o chiusure”, ha scritto, aggiungendo che prendersela con palestre e piscine, bar e ristoranti, cinema e teatri, non serve a niente. “Ma cosa significa raccomandare alla gente di non uscire e non spostarsi? Si può o non si può? Proteggere dal virus i più deboli, senza massacrare tutti gli italiani: questo si deve fare, dopo sei mesi persi in chiacchiere, monopattini e banchi con le rotelle”, ha aggiunto il leader della Lega. (Rin)