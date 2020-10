Trasporti: Trenord, da domani tre nuovi treni Donizzetti in servizio in Valtellina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prodotti con materiali riciclabili con un indice di riutilizzo pari al 95 per cento, i treni Donizetti riducono del 30 per cento dei consumi di energia rispetto alla flotta attuale. Ogni treno costa 6,9 milioni di euro. Durante l'incontro, Trenord ha chiesto agli amministratori locali un supporto per sensibilizzare le nuove generazioni a un uso rispettoso del treno e collaborazione nel presidio della sicurezza delle stazioni. Complessivamente, sono 176 i nuovi treni acquistati per Trenord da Fnm e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi sostenuto da Regione Lombardia. I nuovi convogli che stanno entrando progressivamente in servizio sui binari lombardi – 105 Caravaggio di Hitachi, 41 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci, 30 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate – consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.(Com)