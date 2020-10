Afghanistan: esplosione in una scuola privata nella capitale Kabul (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 ottobre, almeno dodici persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in un attacco aereo a Takhar, nel distretto di Baharak, nella provincia nordorientale afgana di Badakhshan. A essere colpita sarebbe stata una madrasa, ovvero una scuola. I funzionari della sicurezza non hanno ancora commentato l'attacco aereo e non è chiaro se sia stato condotto da forze afgane o straniere. Il raid è avvenuto all'indomani degli scontri avvenuti nella stessa località tra agenti della polizia afgana e talebani, in cui sono morti circa 50 agenti. Tra i morti vi è anche il vice capo della polizia di Takhar, Raz Mohammad Doorandish. (Tua)