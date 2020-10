Covid: Pastorino (Leu) a Speranza e Spadafora, no a chiusura piscine e palestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Diverso, ovviamente, è il caso di chi ha ignorato le prescrizioni, ma la decisione di una chiusura generalizzata provocherebbe un danno pesante ai gestori, ai comuni e agli enti locali, con una forte ricaduta sui lavoratori”, ha continuato, ricordando che in tali centri si svolgono anche attività importanti per il benessere e la salute delle persone. Come riportato da alcuni autorevoli studi, ha aggiunto, l’attività fisica risulta una preziosa prima linea di difesa contro il Covid-19. “Auspico dunque che i ministri accolgano l'appello: in questa fase è fondamentale fare controlli e sanzionare chi non è in regola, ma la serrata indistinta rappresenterebbe un colpo troppo forte”, ha concluso. (Com)