Roma: Rossi (Ugl), su Tundo spa grande vittoria

- "L'Ugl è sempre stata al fianco dei lavoratori della Tundo SpA che non ricevevano lo stipendio da mesi, ed accogliamo con grande soddisfazione la notizia che l'Asl Roma 1 provvederà al pagamento degli stipendi arretrati se entro una settimana non lo farà la Tundo, decisione che garantisce un servizio efficiente per il trasporto dei disabili e che da sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie". Lo scrive in una nota Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e Provincia che aggiunge: "Tutto questo è stato possibile grazie allo straordinario impegno dell' UGL terziario che si è fatta voce dei lavoratori che a volte non ricevevano lo stipendio da Giugno, organizzando proteste, come il sit in di lunedì davanti alla sede dell'Asl Roma 1 di via Borgo Santo Spirito, che hanno portato risultati concreti. Un plauso a Cristiano Bonelli e tutto l'Ugl terziario, l'Asl e l'rsa Moira Piras per l'obbiettivo raggiunto grazie allo sforzo comune, lavoratori e fruitori del servizio vi ringraziano". (Com)