Germania: Merkel, devono ancora arrivare i mesi più difficili

- Le infezioni da Covid-19 in Germania si stanno diffondendo più rapidamente rispetto all'inizio dell'anno, il che indica che il Paese "deve ancora affrontare i suoi mesi più difficili". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nelconsueto discorso televisivo alla nazione tedesca. “Siamo in una fase molto grave della pandemia di Covid-19. Il numero di nuovi casi sta aumentando vertiginosamente, giorno dopo giorno. La pandemia si sta diffondendo di nuovo rapidamente, anche più velocemente che all'inizio più di sei mesi fa", ha affermato Merkel. Il capo del governo di Berlino ha aggiunto che per la Germania "l'estate relativamente rilassata è finita" e la curva epidemiologica dipenderà dai comportamenti dei cittadini. Merkel ha invitato i tedeschi ad astenersi dal viaggiare, dalle riunioni e dalle attività all'aperto. “Per favore, non viaggiare a meno che non sia assolutamente essenziale. Per favore, non festeggiare a meno che non sia assolutamente essenziale. Per favore, resta a casa, nella tua città, ove possibile", ha dichiarato Merkel. (segue) (Geb)