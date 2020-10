Germania: Merkel, devono ancora arrivare i mesi più difficili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha registrato oggi 14.714 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. In base agli ultimi dati resi noti dal Robert Koch Institute, sono 3.400 in più i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri quando in totale sono stati rilevati 11.242 casi. Nelle ultime settimane, il tasso di nuovi positivi è aumentato in Germania in modo significativo. Secondo l'istituto, le nuove infezioni segnalate sono un'indicazione di quanto sia forte il virus nella società da circa una settimana a causa del tempo intercorso tra infezione, test, risultato e segnalazione. "Ecco perché ci vorrà del tempo prima che le misure politiche possano avere un effetto nelle cifre registrate", riferiscono gli esperti tedeschi. In Germania sale così a 418.005 il numero di persone contagiate dal coronavirus dall'inizio della pandemia. Il numero totale di morti sale a 10.003, 49 in più rispetto a ieri. (Geb)