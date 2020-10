Infrastrutture: Siracusano (FI), ponte sullo Stretto sia in cima a progetti da finanziare con Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È davvero apprezzabile incontrarci oggi, maggioranza e opposizione, per parlare di una grande opportunità per il Mezzogiorno: ringrazio i colleghi del Partito democratico, di Italia Viva, di Fratelli d'Italia, della Lega e naturalmente di Forza Italia. Così la deputata azzurra Matilde Siracusano, intervenendo all’incontro “Il governo Conte e il ponte sullo Stretto: dalla Next Generation Eu ultima opportunità per il Sud” organizzato da Gazzetta del Sud, Rtp e dall’associazione Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno. “Grande assente, ancora una volta, il Movimento 5 Stelle, che resta portabandiera di quei pregiudizi ideologici che in questi anni hanno osteggiato la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina", ha detto, parlando del Recovery fund come un’occasione storica da non lasciarsi sfuggire. “Nei prossimi mesi e anni arriveranno in Italia decine di miliardi di euro, e molte risorse saranno stanziate per la realizzazione di infrastrutture strategiche: il ponte deve essere in cima a questa lista”, ha aggiunto, sottolineando che “manca solo la volontà politica per aprire i cantieri”. Il ponte, ha concluso, non è un’opzione ma un obbligo. (Com)