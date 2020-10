Egitto: atterrato a Marsa Alam primo volo dalla Repubblica Ceca dopo sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Marsa Alam, in Egitto, ha ricevuto oggi il suo primo volo turistico dalla Repubblica Ceca dopo quasi sette mesi di pausa causata dalla pandemia. Lo riferiscono i media locali. Il volo ha trasportato 160 turisti cechi con l'attuazione di tutte le misure preventive, come il controllo dei risultati dei test per il coronavirus. Prima del volo, l'ambasciatore della Repubblica Ceca al Cairo, Jan Fulík, ha visitato alcuni hotel di Hurghada per ispezionare le misure anti-coronavirus. Alla fine di settembre, Fulík aveva annunciato, durante una visita con il ministro del turismo a Sharm Sheik, che il suo paese avrebbe ripreso i voli turistici per l'Egitto a partire dal primo ottobre. Il primo luglio l'Egitto ha riaperto i suoi aeroporti ai voli internazionali dopo quasi tre mesi di chiusura del traffico aereo nell'ambito delle misure anti-Coronavirus del Paese. (Cae)