Trasporti: Di Girolamo (M5s), si ricorra a operatori privati, De Micheli si attivi

- Nel contrasto all'escalation dei contagi è totalmente inutile parlare di misure restrittive se non si viene a capo del problema del trasporto pubblico locale, che va decongestionato in troppe città: per quanto si siano diversificati orari per lavoratori e studenti, i casi di ammassamenti su treni locali, bus e metro sono ancora una pericolosa costante. Così in una nota Gabriella Di Girolamo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Lavori pubblici e Trasporti al Senato. “Riteniamo che sia urgente potenziare il servizio: anche il capo politico Vito Crimi è stato chiaro; è indispensabile, laddove possibile, ricorrere agli operatori privati per intensificare la disponibilità di mezzi nelle ore di punta”, ha detto, sottolineando che con interventi mirati si potrebbe consentire a tante attività ferme di riprendere a lavorare per un servizio di pubblica utilità. “Una via praticabilissima, ma è necessario che la ministra De Micheli si attivi al più presto: senza una seria opera di coordinamento è impossibile arrivare a una soluzione adeguata, perché ogni ente locale finora ha proceduto per conto proprio nel tentativo di decongestionare il Tpl”, ha concluso. (Com)