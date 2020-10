M5s: Taverna, stop personalismi, importante unità per evolversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riunioni locali costituiscono la prima tappa del percorso che condurrà agli Stati generali del Movimento 5 Stelle per la costruzione dell'agenda politica che intende sviluppare per il paese e per una nuova configurazione organizzativa interna al Movimento stesso. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s). “Lo scopo è quello di raccogliere idee, progetti, proposte in un documento sintetico, che costituirà la base di riflessione per i successivi step degli Stati generali: c'è bisogno delle idee di tutti, di creatività, di originalità e di argomenti concreti che possano dar vita ad un programma condiviso”, ha scritto, invitando a lasciare da parte lamentele, diatribe, eccessi di personalismi e contrapposizioni. “Siamo qui per costruire, e non per logorare: ora come non mai è importante essere uniti e dare il massimo per accompagnare questo processo di evoluzione importantissimo; il Paese ha bisogno di un Movimento operoso e ancora più lungimirante, che sappia riscrivere una speranza e un futuro per questo paese”, ha concluso. (Rin)