Scuola: Pittoni (Lega), interrogazione a Conte per rimuovere Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo predisposto un'interrogazione parlamentare a risposta scritta rivolta direttamente al capo del governo, per quanto riportato dal quotidiano “La Verità” riguardo all'audio che circola su ciò che starebbe succedendo nella camera di consiglio della sesta sezione del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi presentati da alcuni partecipanti al concorso per dirigenti scolastici 2018. Così il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. “Dovessero le affermazioni riportate risultare corrispondenti al vero, chiediamo se non ritenga che ci troviamo di fronte a una fuga di notizie illecita, che mina fortemente l’equilibrio di giudizio del massimo organo di giustizia amministrativa, e se non ritenga che l’atteggiamento poco collaborativo tenuto dal ministro Azzolina fino a oggi, in merito all’accesso agli atti di una procedura alla quale lei stessa ha partecipato, oltre a evidenziare un pesante conflitto di interessi e a ledere il principio della buona amministrazione, non danneggi l’intera politica governativa di cui il presidente del Consiglio”, ha detto, aggiungendo che per questo, sarebbe “auspicabile valutare soluzioni alternative per la guida di tale dicastero”. (Com)