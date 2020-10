Covid: Girelli (Pd), non è il tempo delle polemiche, serve collaborazione di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane si sono avviati i lavori della Commissione d'Inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid che dovrà far luce su quanto avvenuto nei mesi scorsi nella nostra regione. Un capitolo della nostra storia recente complesso, doloroso, difficile. Uno scenario che nessuno di noi vorrebbe si ripetesse. Eppure la crescita esponenziale della curva dei contagi, i ricoveri, purtroppo anche in terapia intensiva, il carico di lavoro enorme che sta investendo i nostri medici, il nostro personale sanitario, i nostri ospedali, ci mette in allarme. Dobbiamo scongiurare di rivivere la tragedia di marzo e aprile, ma per farlo dobbiamo tutti lavorare con un'unico obiettivo, quell'interesse collettivo di salute pubblica". lo afferma in una nota Gianni girelli, presidente del commissione d'inchiesta Covid della Regione Lombardia. "La situazione incerta, per alcuni aspetti imprevedibile - prosegue la nota - sta purtroppo gettando nello sconforto migliaia di cittadini. Per questo oggi siamo chiamati a un surplus di responsabilità. Chi ha incarichi di governo, nazionale, regionale o locale deve innanzitutto ascoltare, raccogliere le opinioni e le preoccupazioni. Ma alla fine chi è stato scelto dai cittadini per rappresentarli anche nelle decisioni più difficili, deve compiere le scelte. Non deve temere di prendersi la responsabilità, perché quello è il suo mandato. È naturale la preoccupazione, il bivio di fronte all'azione giusta o sbagliata, ma chi ha la leadership deve esercitarla. Non può essere guidato dal consenso, ma deve farsi condurre dalla prospettiva, dalla visione". (segue) (Com)