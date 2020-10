Covid: Girelli (Pd), non è il tempo delle polemiche, serve collaborazione di tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Analogamente - afferma Girelli - chi non ha incarichi di amministrazione, ma da opposizione ha un ruolo nelle amministrazioni, deve innanzitutto posporre la critica alla soluzione: prima deve venire il contributo, la proposta. Ognuno eserciti il ruolo che gli spetta. Ognuno agisca secondo le competenze. Questo non è il tempo delle polemiche. Non è concesso alla politica di rapportarsi con un continuo conflitto. Se in tempi normali la deriva del sistema creava semplicemente sconforto e allontanava i cittadini della politica, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo la litigiosità e i distinguo suscitano solo sconcerto, smarrimento, e anche reazione. Con la conseguenza drammatica per la nostra democrazia del non riconoscimento della autorità rappresentata. Bisogna ritrovare dignità, capacità di dialogo, attenzione e il coraggio di dire cose chiare a tutti". "I cittadini devono essere rassicurati della direzione che si è presa e resi non solo comparse, ma protagonisti dello sforzo in atto, perché senza la loro attiva partecipazione è impossibile raggiungere lo scopo e scongiurare scenari peggiori. Ci aspettano giorni difficili, dove accanto alle misure di tutela sanitaria bisognerà affrontare situazioni di disagio sociale ed economico. Avremmo voluto scampare questi tempi, non possiamo. Ora dobbiamo governarli. Vanno vissuti, affrontati, superati con la massima collaborazione di tutte e tutti. La Lombardia e l'Italia hanno nella loro storia la capacità di farlo. Ritroviamo il nostro essere lombardi e italiani, il nostro essere comunità. Solo così ne usciremo con il minor danno possibile", conclude Girelli. (Com)