Francia: grosso incendio in edificio abbandonato a Le Havre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grosso incendio è divampato in un edificio abbandonato a Le Havre in Francia. Lo ha reso noto la polizia francese su Twitter chiarendo che le nuvole di fumo si stanno alzando sopra il luogo dell'incendio e che le abitazioni del quartiere erano state evacuate. Il fumo era visibile, stando a quanto reso noto, anche a chilometri di distanza, fino ai comuni di Harfleur, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers. Sul posto sono stati inoltre mobilitati quasi 70 vigili del fuoco, con 25 dispositivi, in particolare per trasferire le persone dalle proprie case. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. (Frp)