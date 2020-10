Covid: Pirro (M5s), Tpl va potenziato, nelle grandi città troppi pericoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto pubblico locale nelle grandi città è uno dei problemi principali in tema di circolazione del virus: i casi di assembramenti sugli autobus e nelle metropolitane, così come nei treni che ogni mattina trasportano pendolari su convogli strapieni, sono un aspetto sul quale serve agire subito. Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro. “Dalla ministra De Micheli ci aspettiamo quel coordinamento che finora è un po’ mancato: ogni realtà va un po’ in ordine sparso; in più, è fondamentale ricorrere anche ad operatori privati, se questo può consentire a smaltire i flussi nelle ore di punta in maniera più ordinata”, ha detto, invitando a mettere mano a questa questione prima di parlare di restrizioni. “I mezzi pubblici, se pieni, diventano giocoforza veri e propri cluster per la diffusione del Covid-19: non si può perdere altro tempo”, ha concluso. (Com)