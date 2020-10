Covid: Franceschini, altri 5 milioni per lo spettacolo viaggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori cinque milioni di euro vengono destinati agli operatori dello spettacolo viaggiante, portando a dieci milioni il totale delle risorse disponibili per sostenere questa categoria che, come visto nella manifestazione nazionale di Piazza del Popolo a Roma di giovedì, è in grande sofferenza. Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto che destina altri cinque milioni del Fondo emergenza spettacolo e cinema, istituito con il decreto Cura Italia, al ristoro degli operatori dello spettacolo viaggiante. (Com)