Covid: nel Lazio circa 23mila tamponi e 1.687 positivi a Roma 728, rapporto al 7 per cento

- "Su circa 23 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.687 casi positivi, 9 decessi e 94 guariti. il rapporto tra tamponi e positivi è al 7 per cento. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nella Asl Roma 1 sono 201 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centottantuno casi a domicilio e venti sono ricoveri. Si registrano due decessi di 92 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 376 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 78 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 140 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 70 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 151 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 4 sono 100 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 26 casi con link familiare o contatto di un caso già noto, tredici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 27 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 157 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 35 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 629 casi e cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 138 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantuno i casi con link al cluster di una struttura sociale per anziani ad Itri dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 90 e 102 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 281 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 145 nuovi casi e si tratta di cinquantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti i casi ricoverati e si registrano due decessi di 51 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 65 nuovi casi e si tratta di 25 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 19 i casi con link a strutture per anziani di Contigliano dove sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 84 anni con patologie" commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)