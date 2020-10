Milano: Forza Italia, proseguono consultazioni categorie produttive, il lavoro primo obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo a un programma di conservazione e di rilancio dell'economia milanese insieme a Parlamentari, eletti in Regione, in Comune e nei Municipi. Stiamo confrontandoci con le categorie produttive e il mondo del lavoro", afferma in una nota Cristina Rossello, Commissario Forza Italia di Milano che coordina le linee del programma di Milano Grande Città con la supervisione e la diretta e assidua partecipazione del Presidente Silvio Berlusconi. "Quanto lui ami la sua città è ben noto - sottolinea la deputata azzurra - e a questo programma dedica grande attenzione. Abbiamo già ascoltato Confcommercio e Confesercenti, il settore immobiliare con Aspesi e Assoedilizia. Da ultimo Venerdì ci siamo dedicati ai Taxisti di Milano". Previsti già nella prossima settimana incontri con Assimpredil, Assolombarda e Artigiani. "Grazie a questo confronto con chi lavora tutti i giorni possiamo formulare proposte concrete sull'emergenza Covid e prepariamo un programma di cose realizzabili per la prossima Giunta in cui Forza Italia sarà protagonista", dichiarano Fabrizio De Pasquale e Alessandro De Chirico, consiglieri comunali che fanno parte della Commissione di ascolto ai fini della stesura del programma. (Com)