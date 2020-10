Covid: assessore Lazio, rete ospedaliera sotto forte pressione ma tiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma e il Lazio stanno tenendo anche se in un contesto di allerta massima e forte pressione sulla rete ospedaliera, che si sta rapidamente riorganizzando in funzione dell'ultimo decreto. Il bando straordinario di reclutamento personale medico in quiescenza necessario perché in tutta Italia sono carenti alcune specializzazioni a partire da quella di anestesia e rianimazione". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (Rer)