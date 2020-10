Covid: assessore Lazio, attivo servizio Uscar per gestione a domicilio codici verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attivo da oggi in Lazio il servizio delle unità mobili Uscar per la gestione a domicilio dei codici verdi. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. “Il servizio – spiega l’assessore D’Amato – sta andando bene e verrà attivato nei quattro quadranti della città e successivamente esteso al resto della regione”. L'invio avviene su valutazione da parte della centrale operativa del 118 previo un triage telefonico. È la prima sperimentazione in italia di un servizio domiciliare collegato alla rete dell'emergenza. (Rer)