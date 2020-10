Roma: Pica (Fiepet-Confesercenti), sì controlli, no piazza piene di polizia e transenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va bene il controllo, ma non il totale transennamento e la militarizzazione dei luoghi. Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio in una nota esprime le sue considerazioni sulla stretta ordinata dal Campidoglio e prefetture per il controllo delle piazze della movida. "Da una parte - scrive - apprezziamo l'ordinanza del prefetto emessa per le zone della movida al fine di mantenere l'ordine pubblico e il rispetto dei protocolli disposti dall'ultimo Dpcm e dalle recenti ordinanze della Regione Lazio e di Roma Capitale. Dall'altra, sarebbe auspicabile una limitazione del dispiego di forze dell'ordine insieme all'eliminazione delle transenne per non trasformare i luoghi di svago in territori sottoposti a stato di polizia, come ci hanno segnalato in alcune aree centrali tra cui il rione Monti e piazza Campo de Fiori. Tali risorse, magari, potrebbero essere utilizzate per un'attività di prevenzione, e non repressione, per rafforzare maggiormente i controlli in altre parti più delocalizzate della città ma comunque a rischio assembramenti. Un ritorno utile sia per i cittadini che per quelle imprese che non rispettano le normative vigenti emanate per l'emergenza Covid", conclude Pica. (Com)