Covid: al via bandi Protezione civile per 2.000 tra personale sanitario e amministrativo

- Sono stati pubblicati oggi due bandi della Protezione civile per rafforzare, su base territoriale, l’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi positivi al Covid-19. Nel dettaglio sono state aperte le procedure per un primo bando per la ricerca di 1.500 tra personale medico e sanitario. Un secondo bando riguarda invece 500 addetti per l'attività amministrativa. Entrambi i bandi sono consultabili sul sito internet della Protezione civile. Al primo bando possono partecipare medici abilitati non specializzati; infermieri; assistenti sanitari; tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali in infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi. La partecipazione, inoltre, è consentita solo per la Regione di residenza o dimora. Con il secondo bando viene invece richiesta la disponibilità di 500 persone per prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali nelle funzioni di data entry e per ogni attività correlata. Possono presentare domanda soggetti di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea Ecdl. (Com)