Turchia: ambasciatore greco chiede chiarimenti a ministero Esteri su nuovo navtex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Grecia in Turchia ha presentato una richiesta formale di chiarimento al ministero degli Esteri di Ankara, dopo il nuovo navtex (avviso ai naviganti) emesso dalla Turchia per attività esplorative vicino l'isola di Kastellorizo nella piattaforma continentale greca. Lo ha confermato il ministero degli Esteri greco di Atene in una nota. "Le azioni turche minano il clima già difficile creato interamente dalla responsabilità della Turchia e aumentano drasticamente la tensione mentre sconvolgono la sicurezza e la stabilità nell'area più vasta", ha detto il ministero. (segue) (Gra)