Turchia: ambasciatore greco chiede chiarimenti a ministero Esteri su nuovo navtex (2)

- Il 22 ottobre il Servizio idrografico della Marina militare greca (Hnhs) di Heraklion, a Creta, ha diffuso un nuovo avviso ai naviganti (Navtex) in risposta a quello turco emesso nelle scorse ore da una stazione di Antalya per attività nella piattaforma continentale ellenica, tra le isole di Rodi e Castelrosso (Kastellorizo). Il Navtex diffuso dalla Grecia sottolinea che le autorità della Turchia sono "non autorizzate e illegali" in quanto avvengono in un'area che rientra nella piattaforma continentale ellenica. Il Navtex greco è stato diffuso dopo che nella serata precedente la Turchia aveva fatto sapere di intendere prolungare le attività della nave per le ricerche sismiche Oruc Reis nel Mediterraneo orientale, che avrebbero dovuto cessare il 22 ottobre, fino al 27 ottobre. (Gra)