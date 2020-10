Roma: De Priamo-Ghera (Fd'I), su mezzi pubblici assembramenti ma per Atac tutto regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alla situazione del trasporto pubblico locale nella Capitale le posizioni dei vertici di Atac, in particolare dell'amministratore Unico Mottura, secondo cui sui mezzi pubblici vengono rispettati i parametri minimi di sicurezza non corrisponde alla realtà dei fatti. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e Fabrizio Ghera, rispettivamente capogruppo in Campidoglio e alla Regione Lazio. "È sotto gli occhi di tutti - continuano i due consiglieri di Fd'I - come nelle ore di punta vi siano evidenti assembramenti sulla rete trasportistica – come si evince anche dalle continue denunce dei comitati e studenti che segnalano peraltro grandi criticità pure sulla Roma-Lido. Un'altra falla targata 5 stelle la cui prima responsabile è la sindaca Raggi".(Com)