Milano: Polizia locale sequestra capi contraffatti per oltre 80mila euro di valore e indaga 11 persone

- Prosegue l'attività della Polizia locale per contrastare il fenomeno della contraffazione all'interno dei mercati settimanali scoperti della città. Le ultime due operazione, in viale Papiniano e in via Crema, hanno portato al sequestro di capi per un valore totale di circa 65mila euro. In particolare, nel corso di un'attività di controllo presso il mercato di viale Papiniano, il nucleo Antiabusivismo ha sequestrato 70 felpe con i marchi Valentino e Balmain, custodite all'interno di due scatole di cartone e messe in vendita al prezzo di listino di 395 euro l'una, tre giubbotti con il marchio Woolrich (per un valore commerciale di 1.800 euro) e quattro paia di occhiali con il marchio Cartier (3.200 euro). All'operazione si è aggiunta, insieme al nucleo Reati Predatori, la perquisizione in zona Stazione Centrale di un furgoncino che veniva utilizzato per vendere jeans contraffatti, che riportavano il marchio Disquared, a 100 euro l'uno. Sono state in totale tre le persone indagate per i reati di contraffazione e ricettazione e circa 50mila euro il valore commerciale complessivo della merce sequestrata. Sono stati invece 560 i capi d'abbigliamento sequestrati a seguito di un'operazione partita dal mercato di via Crema. Il nucleo Antiabusivismo ha eseguito una perquisizione a carico di un regolare operatore commerciale, titolare di un banco su cui venivano messi in vendita capi contraffatti che riportavano i marchi Louis Vuitton, Fendi e Burberry. Individuati i fornitori della merce, l'attività di perquisizione è stata estesa a un centro commerciale all'ingrosso di Agrate, dove sono state controllate quattro attività commerciali e rinvenuti oltre 500 capi della stessa tipologia di quelli sequestrati all'interno del mercato. Quattro le persone indagate per contraffazione e ricettazione e 15mila euro il valore commerciale complessivo della merce. "Sempre più spesso i nostri agenti del Nucleo stanno riscontrando, da parte di regolari operatori del mercato, episodi di vendita di prodotti contraffatti - commenta la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo -, reato che solitamente è commesso da venditori abusivi. Chiediamo a tutti, operatori dei mercati e associazioni di categoria, la massima collaborazione a tutela dei cittadini, spesso ignari di acquistare merce non originale e dunque anche potenzialmente pericolosa per la propria salute". (segue) (com)