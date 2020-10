Covid: Boccia, supereremo anche seconda con unità e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sconfitto la prima ondata della pandemia con l'unità e la leale collaborazione" fra istituzioni "e lo sconfiggeremo ancora".Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso di un'intervista a Sky Tg24. "Sono ore difficili ma troveremo un'intesa per stringere quei bulloni che ancora vanno stretti. Il Covid-19 - ha aggiunto - non ci ha mai lasciato seppur si è ridotto in estate, quando era ripartita una vita più normale". (Rin)