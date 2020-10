© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è messo in quarantena volontaria dopo la registrazione di diversi casi di coronavirus. Lo ha annunciato la presidenza algerina in un comunicato stampa. Secondo la stessa fonte, l'iniziativa è stato presa come misura precauzionale. Nel paese nordafricano sono stati registrati finora 55.630 contagi da coronavirus, 38.788 guarigioni e 1.897 decessi. (Ala)