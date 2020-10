Turchia-Francia: presidente Erdogan, Macron ha bisogno di cure mentali per ostilità verso l'Islam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 ottobre, la Turchia ha già criticato fortemente un progetto di legge contro il "separatismo islamista" approvato dalla Francia, in un nuovo capitolo della disputa che vede contrapposte Parigi e Ankara su dossier che vanno dalla Libia al Mediterraneo orientale. In un comunicato, il ministero degli Esteri turco ha affermato di ritenere che "l'attitudine che si cela dietro a questo progetto di legge condurrà a gravi conseguenze piuttosto che alla riduzione dei problemi della Francia", aggiungendo che sarebbe più opportuno "optare per un discorso costruttivo (...) invece che puntare su una prospettiva a base securitaria sulle questioni religiose". Il dicastero ha espresso poi timori che tali misure non facciano che accrescere la xenofobia, il razzismo e l'islamofobia sempre più presenti in Europa. La settimana precedente, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato una legge che punta a lottare contro i separatismi e contro l'islamismo radicale indicando i cinque "pilastri" del testo. Il primo consiste "in un insieme di misure di ordine e di neutralità del servizio pubblico", ha detto il capo dello Stato, ricordando ad esempio che spesso i rappresentanti locali sono mesi "sotto pressione" da gruppi o comunità. Il secondo riguarda le associazioni. "È abbastanza logico che coloro che sostengono questo progetto islamista abbiano investito nel campo delle associazioni, perché l'hanno identificato come lo spazio più efficace per diffondere le loro idee, fornire servizi che le associazioni laiche o stessa la Repubblica non dava più", ha detto Macron. Il terzo "pilastro" si concentra sulla scuola. Macron ha annunciato che a partire dal prossimo anno "l'istruzione a scuola diventerà obbligatoria per tutti a partire dai tre anni", mentre "l'istruzione a domicilio" sarà limitata soprattutto per motivi di salute. (segue) (Tua)