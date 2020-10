Turchia-Francia: presidente Erdogan, Macron ha bisogno di cure mentali per ostilità verso l'Islam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto orientamento Macron ha parlato di un "Islam dei Lumi". "Quando la legge del 1905 (sulla laicità) è stata votata l'Islam non era una religione così presente nel nostro paese", ha detto il presidente, spiegando che "bisogna aiutare questa religione (...) a strutturarsi per essere un partner della Repubblica". Il presidente ha affermato che è stato deciso di "mettere fine" alla formazione di imam in Turchia, Marocco e Algeria, in "modo totalmente sereno con questi paesi". "Formeremo degli imam in Francia. L'Islam è fatto di rivalità, di disfunzioni" e "non permette una strutturazione di questa religione nel nostro paese", ha spiegato il titolare dell'Eliseo. Il quinto e ultimo pilastro riguarda un rafforzamento della "presenza repubblicana", con un incremento di risorse in dotazione ai servizi pubblici territoriali. Nel corso del discorso di presentazione della proposta di legge, Macron ha definito l'Islam come "una religione che vive una crisi ovunque nel mondo (...), una crisi che tocca anche noi". Macron ha poi criticato gli "interventi esterni" che spingono alla radicalizzazione di alcuni, citando wahabismo, salafismo, fratellanza musulmana come "forme in origine pacifiche ma degenerate progressivamente, radicalizzandosi". (Tua)