Infrastrutture: Asti-Cuneo, via libera da Corte dei conti a delibera per prendere i lavori

- La Corte dei conti ha protocollato la delibera Cipe con l’aggiornamento dei Piani finanziari relativi alle società concessionarie autostradali A33 Asti-Cuneo e A4 Torino-Milano, passaggio decisivo per la sottoscrizione della convenzione e l’avvio dei lavori di completamento della tratta autostradale Asti-Cuneo. Lo si apprende da una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “La registrazione dell’atto consente la ripresa del cantiere di un’opera bloccata da troppi anni e fortemente voluta dal territorio, un’infrastruttura strategica non solo per il Piemonte ma per tutto il Nord Ovest, la cui realizzazione avverrà secondo criteri di interesse pubblico: durante la visita ad Asti avevo rappresentato ai sindaci ed alle istituzioni locali la complessità amministrativa che volevamo fortemente superare; ci siamo riusciti ed ora tornerò per la riapertura definitiva del cantiere”, ha commentato la ministra Paola De Micheli. (segue) (Com)