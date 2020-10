Infrastrutture: Asti-Cuneo, via libera da Corte dei conti a delibera per prendere i lavori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori sbloccati, prosegue la nota, assicureranno il collegamento diretto tra Bra ed Asti, congiungendo le tratte già realizzate sui due fronti. Per il completamento dell’opera, da eseguire entro i prossimi 4 anni, è prevista una spesa di 350 milioni di euro. Nei mesi passati il Mit ha avviato un intenso confronto con le amministrazioni locali e i soggetti coinvolti che ha permesso l’adozione di un modello pienamente coerente con la normativa nazionale e comunitaria. La delibera che ha ottenuto il via libera della Corte dei Conti prevede che nel 2026, alla scadenza della concessione relativa alla tratta autostradale A4 (Torino-Milano), il Mit affidi congiuntamente le due tratte (A33 e A4), pur avviando la gestione unitaria solo alla scadenza, a fine 2031, della vecchia gestione della concessione Asti-Cuneo. (Com)