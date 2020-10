Frosinone: Buschini, buon lavoro a nuova segreteria provinciale Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al segretario Luca Fantini per aver messo in campo una squadra forte, autorevole e innovativa. Nella nuova segreteria sono presenti amministratori, giovani, personalità che si sono affermatI sul campo e sono convinto che questo nuovo gruppo dirigente saprà guidare il Partito democratico nelle sfide delicate che ci attendono in futuro. Quelle elettorali, ma anche quelle in cui deve emergere la funzione sociale che il Pd deve tornare ad esercitare, a partire da questa difficilissima crisi che stiamo attraversando". Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "C'è preoccupazione, ma anche per questo è importante che una grande comunità come quella del Pd, così radicata sul territorio, aiuti i livelli istituzionali ad uscire da questa crisi devastante. Buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutti. Si apre una bella stagione per il Partito democratico", conclude Buschini. (Com)