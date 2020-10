Milano: De Corato, in periodo delicato come questo Comune apre ufficio per attirare chi deturpa città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile, per non dire altro, che l'amministrazione comunale, in un momento delicato come questo che vede Milano assediata dall'aumento dei contagi da Coronavirus, pensi a sostenere chi deturpa la città con tag e graffiti spacciandoli per cultura". Lo afferma in una nota l'assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l'attivazione dell'ufficio "Arte negli spazi pubblici" da parte del Comune di Milano. "Già Milano - evidenzia l'esponente di Fratelli d'Italia - è la capitale europea dell'imbrattamento, con writers che arrivano dall'estero e imperversano senza alcun controllo, vandalizzando muri di edifici privati e pubblici, treni, vetture della metropolitana, pullman e qualsiasi superficie abbiano voglia di imbrattare". "Forse, adesso, grazie a questo progetto arriveranno anche da Oltreoceano? Sostenerli economicamente, addirittura con un ufficio dedicato, con l'illusione che riservino la loro 'arte' esclusivamente alle pareti pubbliche individuate dal Comune è davvero ridicolo. Significa istigarli candidamente all'imbrattamento di tutta Milano", conclude l'assessore. (Com)