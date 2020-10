Covid: riunione Speranza-Cts, poi videoconferenza con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà alle 15,30 la riunione convocata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con gli esperti del Comitato tecnico scientifico per valutare le nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19 che potrebbero essere inserite in un dpcm, atteso a stretto giro. Gli esperti del Cts si riuniranno nella sede della Protezione civile con il ministro collegato in video. Al termine di questa prima riunione, secondo quanto si apprende, si terrà una videoconferenza con i rappresentanti delle Regioni. (Rin)