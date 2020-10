Boccia: "Non è il momento di un lockdown generale". In corso vertice tra Conte e capi delegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown totale con il Paese fermo e tutti a casa è una cosa e non credo sia questo il caso, il momento. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso di un'intervista a Sky Tg24. "Dobbiamo stringere molto di più, questo sì", ha aggiunto parlando delle prossime misure di contenimento al vaglio del governo."Abbiamo sconfitto la prima ondata della pandemia con l'unità e la leale collaborazione" fra istituzioni "e lo sconfiggeremo ancora" ha detto ancora . "Sono ore difficili ma troveremo un'intesa per stringere quei bulloni che ancora vanno stretti. Il Covid-19 - ha aggiunto - non ci ha mai lasciato seppur si è ridotto in estate, quando era ripartita una vita più normale".Secondo il ministro "le nostre reti sanitarie sono sotto controllo. Che ci siano difficoltà è evidente ma il nodo è gestire i tanti positivi asintomatici: dobbiamo far meglio". E sugli scontri a Napoli ha aggiunto "le proteste sono proteste, e sono sempre consentite, ma la violenza è un'altra cosa e non è mai giustificabile".Intanto è ancora in corso una riunione a cui partecipano il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i capi delegazione dei partiti di maggioranza. La riunione è stata convocata dal premier per discutere delle nuove misure di contenimento del virus che potrebbero essere inserite in un nuovo Dpcm.(Rin)