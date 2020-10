Usa-Italia: si apre a Washington la mostra 'Seguso Vetri d'Arte'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre a Washington la mostra 'Seguso Vetri d'Arte' dedicata alla tradizione artistica e artigianale della famosa azienda a guida familiare di Murano che dal 1397 crea alcune tra le più esclusive e apprezzate opere d'arte in vetro. Presentata a Villa Firenze, nell'ambito del ciclo "Artists in Residence", il progetto nato da un'idea dell'ambasciatore, Armando Varricchio, nel giugno del 2016 per dare a talenti italiani una vetrina di eccezione nella capitale americana, l'esposizione mostra 14 vasi ed un candelabro donati da Seguso all'ambasciata d'Italia a Washington. ''L'esperienza artistica di Seguso ​ha saputo evolversi ed adattarsi ad un mondo in continuo cambiamento, rafforzando continuamente i propri profondi legami con una tradizione artigianale unica che affonda le proprie radici nei secoli", ha spiegato presentando la collezione l'ambasciatore Varricchio, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. A sua volta, Pierpaolo Seguso ha sottolineato come per la sua famiglia, che da secoli tramanda la tradizione della lavorazione del vetro, sia fondamentale "mettere al primo posto la bellezza, una costante attenzione ai dettagli e trasmettere al meglio la nostra passione alle nuove generazioni, sapendo che siamo custodi temporanei di questa magica tradizione". Le opere d'arte Seguso è oggi presente nelle collezioni permanenti di oltre 75 musei al mondo. (Com)