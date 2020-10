Abruzzo: Pescara, arriva il bike sharing per tre anni sul territorio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pescara è impegnato nella realizzazione di politiche nel quadro delle politiche europee per la promozione di una mobilità sostenibile, e a tal proposito sta incentivando sull’intero territorio comunale l’utilizzo di biciclette elettriche in sostituzione di qualsiasi forma di trasporto su gomma. Nel quadro dell’iniziativa sono state recentemente acquistate 140 biciclette a pedalata assistita nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Proprio nella prospettiva che punta alla promozione dei servizi di “sharing mobility” la Giunta comunale, riunitasi stamattina, ha deliberato la messa in esercizio di un numero massimo complessivo di 250 biciclette elettriche, eventualmente aumentabili, anche in risposta alle esigenze di più agevole mobilità in questa fase di emergenza Covid. Ancora da individuare il soggetto che sarà incaricato della gestione del servizio. (Gru)