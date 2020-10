Trasporti: Silvestroni (Fd’I), comparto aereo chiuso ma giochini con Alitalia continuano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto del trasporto aereo è chiaramente chiuso fino a data da destinarsi, ma il governo non lo dichiara perché finirebbero i loro giochini di poltrone con Alitalia: bisogna intervenire coraggiosamente per tutelare i lavoratori. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio. “Questo governo incapace di difendere la nazione da una prevista e conosciuta seconda ondata del Covid-19 deve andare a casa per evitare di fare ulteriori danni: al momento non ci sono alternative, non c'è un ministero che non abbia responsabilità enormi, dai trasporti alla scuola alla sanità, all'interno per arrivare agli esteri”, ha detto. (Com)