Milano: maltratta e minaccia padre per avere soldi da spendere per la cocaina, arrestato 33enne

- Un cuoco 33enne di Milano è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver maltrattato il padre convivente sottoponendolo, quotidianamente, ad aggressioni fisiche e verbali, per costringerlo a dargli soldi per comprare la cocaina. I militari della stazione di Crescenzago hanno accertato che l’ultimo episodio violento risale allo scorso 5 ottobre quando l’anziano, al culmine di un’accesa lite in cui il figlio, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha danneggiato la sua auto e lo ha poi minacciato di morte inseguendolo per strada. Questa volta l’uomo ha trovato il coraggio di andare in caserma e denunciare il figlio, che ha precedenti per reati contro la persona. Quando il gip di Milano ha emesso il provvedimento gli uomini dell’Arma hanno rintracciato il 33enne in un’abitazione di Busto Arsizio e lo hanno portato nel carcere del comune in provincia di Varese. (Rem)