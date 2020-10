Covid: Magistratura Indipendente, si intervenga subito per evitare diffusione contagio in ambienti giudiziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appare improcrastinabile - hanno aggiunto Arena e D'Ovidio - l’adozione di iniziative volte a stabilizzare e a potenziare, sia nel settore civile che in quello penale, gli strumenti (come termoscanner, soluzioni igienizzanti ecc.) in grado di fronteggiare adeguatamente una situazione sempre più drammatica. Si dovrebbe altresì poter eseguire, su richiesta di magistrati e personale amministrativo, un monitoraggio delle condizioni di salute mediante l’effettuazione di tamponi molecolari. Auspichiamo inoltre, sul piano normativo, che si proceda celermente al consolidamento e a un sensibile rafforzamento di tutte quelle prescrizioni idonee ad assicurare una riduzione delle udienze 'in presenza' e una limitazione degli accessi all’interno degli uffici giudiziari. Riteniamo che, per la gravità del momento, si imponga un’azione maggiormente risoluta, in modo da prevenire, e non più inseguire, l’inevitabile instaurazione di nuovi e incontrollabili 'focolai', pericolosi non solo per la salute dei lavoratori che operano nei palazzi di giustizia, ma anche del pubblico che vi accede e della popolazione tutta”, hanno concluso le esponenti di Magistratura Indipendente.. (Ren)