Mes: Scerra (M5s), non diventi ossessione, siamo sulla strada giusta

- L'ossessione per uno strumento rischioso e poco conveniente come il Mes ci preoccupa, soprattutto in queste ore in cui anche le grandi agenzie di rating hanno affermato che l'Italia è sulla strada giusta: un miglioramento che potrebbe essere neutralizzato dal rischio "stigma" legato al ricorso al Mes, visto che i mercati lo leggerebbero come un segnale di debolezza finanziaria del nostro paese. Così in una nota Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del gruppo alla Camera. “Temiamo poi, che anche per alcuni nostri alleati il Recovery fund non sia più una priorità, quando invece c'è bisogno del sostegno e dell'impegno di tutti per utilizzare risorse importantissime, comprese quelle stanziate per la sanità, per fare ripartire il paese", ha detto, auspicando che vengano messe da parte polemiche che oggi poggiano su deboli argomentazioni e che, semmai, ogni giorno di più alimentano il dubbio che il Sì al Mes abbia solo una motivazione ideologica o, peggio, politica. “Speriamo di essere smentiti dai fatti: cioè ci aspettiamo che gli alleati lavorino duro insieme a noi per l'utilizzo virtuoso delle preziose risorse del Recovery fund", ha concluso. (Com)