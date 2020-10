Milano: ripartito percorso formativo in e-learning Confcommercio-Aism per negozi duc Baires più accessibili a disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ripartito a Milano in corso Buenos Aires, dopo lo stop dovuto al lockdown per la prima emergenza Covid, il percorso formativo di e-learning gratuito realizzato grazie alla collaborazione tra AscoBaires, Confcommercio Milano e Aism (Associazione italiana sclerosi multipla). Il progetto punta a una migliore fruibilità dei punti vendita nel duc (distretto del commercio) Baires garantendo accessibilità e accoglienza a persone con disabilità ed esigenze speciali. Per favorire la 'customer experience' verso chi soffre di sclerosi multipla e disabilità, Aism propone un corso e-learning per sensibilizzare gli operatori all'attenzione e alla comprensione delle esigenze speciali e, dove possibile, rimuovere barriere architettoniche e altri ostacoli. Attraverso la piattaforma di e-learning "Accademia Aism" gli operatori possono usufruire di una autoformazione gratuita per approfondire il tema e imparare a relazionarsi con persone con esigenze specifiche. I moduli formativi sono a distanza, pensati per diverse esigenze in modo che l'operatore possa scegliere il corso più utile. Gli operatori possono anche richiedere una sessione di coaching online sulla stessa piattaforma Aism, dove un esperto risponde a domande e curiosità. "Le conseguenze che stiamo vivendo, anche in questi giorni, con l'emergenza Covid, non ci impediscono di guardare avanti e saper riprendere e sviluppare iniziative che valorizzino l'immagine e l'attività delle imprese nell'area del Distretto del commercio di corso Buenos Aires, strategica per l'attrattività milanese. Il progetto con Aism mette in primo piano l'accoglienza e i servizi per una migliore accessibilità nello shopping" afferma Gabriel Meghnagi, presidente della Rete associativa vie di Confcommercio Milano (e presidente di Ascobaires). Per Francesco Vacca, presidente di Aism,"l'Agenda 2030 Onu in tema di sviluppo sostenibile nell'affermare l'importanza di nuovi modelli di città intelligenti pone l'accento sull'importanza su nuove forme e nuovi approcci centrati sulla capacità di potenziare le condizioni di accesso ai servizi, ai luoghi alle opportunità in chiave di piena inclusività. Questo percorso formativo rappresenta un nuovo approccio di vita inclusivo. Vuole potenziare o rendere disponibili più condizioni di accesso a servizi a luoghi che sono parte della nostra quotidianità e della nostra vita. Il diritto alla pari opportunità, l'universalità all'accesso diventano le sole condizioni possibili che potranno garantire la centralità dell'essere umano nelle sue molteplici e naturali diversità". (com)