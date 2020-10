Milano: diventa operativo ufficio "Arte negli spazi pubblici" per valorizzazione e promozione street art in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano diventa operativo, con una delibera di indirizzo approvata dalla giunta comunale, l'ufficio "Arte negli spazi pubblici", nato lo scorso aprile, destinato allo sviluppo di attività di facilitazione e semplificazione per la promozione della street art nella città. In particolare, l'ufficio avrà il compito di censire le opere già presenti sul territorio, verificarne lo stato di conservazione, comunicarle e valorizzarle; promuovere la realizzazione di interventi coordinati di street art; pubblicizzare due cataloghi di muri appartenenti al patrimonio di Servizi abitativi pubblici del Comune di Milano, in gestione ad MM Spa, il primo riguardante superfici libere da vincoli di natura monumentale o paesaggistica, e il secondo invece relativo a superfici soggette a vincoli; coordinare le procedure di autorizzazione in collaborazione con le altre direzioni, e anche con gli altri istituti coinvolti nel caso di muri vincolati; favorire il coinvolgimento dei cittadini attraverso la condivisione dei progetti con i Municipi, anche attraverso patti di collaborazione tra privati Comune e Municipi; definire, tramite un disciplinare-tipo, una procedura di autorizzazione delle superfici standardizzata e semplificata a beneficio della street art così da agevolare gli operatori locali nella istruttoria di richieste per nuovi progetti. L'amministrazione comunale hanno inoltre decretato, con una modifica regolamentare del 23 luglio, l'esenzione dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per effettuate con ponteggi (o cesate o altre attrezzature) per la realizzazione di interventi artistici su qualsiasi superficie. La modifica del Regolamento Cosap è stata approvata il 23 luglio scorso. L'attività dell'Ufficio "Arte negli spazi pubblici" è quindi tesa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal documento "Milano 2020. Strategie di Adattamento", che considera il nuovo uso e gestione dello spazio pubblico all'aperto come un elemento fondamentale di risposta alla situazione attuale di contenimento post-lockdown; ma anche agli scopi del piano per la Milano 2030, che esprime la volontà di trasformare le infrastrutture di connessione della città, e quindi anche il patrimonio abitativo, in elementi di ricucitura urbana, culturale e sociale.(com)