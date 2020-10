Torino: violate le restrizioni anti-Covid, multe per 1600 euro in due bar di Santa Rita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli del rispetto delle norme anti Covid a Torino. Giovedì la polizia ha multato per 800 euro i titolari di un bar in zona Santa Rita in quanto scoperti a somministrare alcolici oltre le 18 senza indossare, inoltre, alcun dispositivo di protezione individuale. All’interno di un bar della stessa zona, già destinatario di un provvedimento di chiusura nel gennaio 2019 ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., una dipendente è stata sanzionata per aver violato il DPCM del 18 ottobre riguardo la somministrazione di bevande alcoliche. Sanzione comminata anche ad uno degli avventori del locale, reo di non indossare correttamente la mascherina, tenendola al di sotto di naso e bocca. Entrambi sono stati sanzionati per la somma di 400 euro. (Rpi)