Covid: Questura Milano, nella notte ritirate 27 autocertificazioni, quattro i sanzionati per mancato rispetto ordinanza

- La scorsa notte, durante i servizi per verificare l'osservanza alle limitazioni agli spostamenti disposte dalle ore 23 alle ore 05, i poliziotti della Questura di Milano hanno controllato 27 persone e ritirato altrettante autodichiarazioni. Lo riferisce in una nota via Fatebenefratelli. Dagli accertamenti è emerso che quattro cittadini non avevano motivi validi per essere in strada e quindi sono stati sanzionati amministrativamente. Uno di questi ha ricevuto la sanzione anche per il mancato utilizzo della mascherina. (com)