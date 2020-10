© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in questi minuti una riunione a cui partecipano il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i capi delegazione dei partiti di maggioranza. La riunione è stata convocata dal premier per discutere delle nuove misure di contenimento del virus che potrebbero essere inserite in un nuovo Dpcm. (Rin)