Covid: Confcommercio, guardia alta ma chiusura sono soluzione ormai insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna mantenere la guardia alta nei confronti dell’emergenza sanitaria, ma la risposta non può essere semplicemente il “più chiusure”, perché essa non è sostenibile da parte di un paese messo alle strette anche sul terreno dell’emergenza economica ed in cui la tensione sociale cresce. Così una nota di Confcommercio sull’emergenza Covid-19 e l’ipotesi di una nuova serrata. “Si rischiano una caduta del Pil per l’anno in corso ben superiore al 10 per cento, la cessazione dell’attività di decine di migliaia di imprese e la cancellazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro: servono invece più programmazione e più coordinamento per risolvere la crisi evidente del circuito dei tamponi e dei tracciamenti ed i nodi dei trasporti locali e della scuola”, si legge nella nota. (Com)