Perù: Congresso voterà il 31 ottobre su avvio procedimento contro presidente Vizcarra

- Il Congresso del Perù voterà il prossimo 31 ottobre per decidere se ammettere o meno alla discussione una nuova mozione di sfiducia contro il presidente Martin Vizacarra. Il partito peruviano Unione per il Perù (Upp) ha presentato una nuova mozione di sfiducia contro il presidente Martin Vizcarra, accusato di avere ricevuto tangenti, per un valore di 2,3 milioni di sol (circa 500 mila euro), per la concessione di opere pubbliche quando era governatore della regione di Moquegua. La mozione, riferisce il quotidiano “El Comercio”, è stata firmata anche dai deputati di Podemos Perú, Frente Amplio, da un indipendente (Cesar Gonzales Tuanama, ex Somos Perú), e dai deputati di Accion Popular, riuscendo a superare le 26 firme necessarie per avviare il procedimento. Perché la mozione sia ammessa al dibattito c’è bisogno del voto di almeno il 40 per cento dei deputati, ovvero 52, mentre per far passare la mozione sono necessari 87 voti. (segue) (Mec)